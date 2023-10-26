Макет вагона метро «Москва-2019» установили в Музее транспорта

В столичном Музее транспорта на подземном этаже разместили новый экспонат — макет вагона «Москва-2019» (81-765.4). Об этом в четверг, 26 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

— В конце 2024 года здесь откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, извозчичьи экипажи и другие, — рассказал он.

Макет вагона нового поколения «Москва-2019» и комплекс связанных с ним инсталляций будут завершать экспозицию Московского метрополитена и позволят посетителям представить, каким станет метро и город в будущем, передает официальный сайт мэра Москвы.

На подземном уровне гаража Константина Мельникова появился еще один новый экспонат. Здесь установили один из символов столичного метро — метровагон типа 81-717 или, как его называли в народе, «Номерной». Эта серия метровагонов — самый массовый и известный на сегодня вид подвижного состава метрополитенов России и Восточной Европы.