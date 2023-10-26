Москвичей пригласили на зимний музыкальный фестиваль «Зарядье»
В Московском концертном зале «Зарядье» состоится одноименный II Московский зимний музыкальный фестиваль. Об этом в четверг, 26 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.
Мероприятия пройдут с 7 по 31 декабря. Гости смогут увидеть новые постановки и сольные программы звезд мировой музыки и балета. В трехнедельном марафоне примут участие ведущие исполнители и коллективы страны и мира: Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Алла Сигалова, Игорь Бутман, Евгений Миронов и другие.
Ключевыми темами фестиваля в этом году станут танец и слово. При этом открытие фестиваля посветят 155-летию Максима Горького, передает официальный сайт мэра Москвы.
Также на днях в городе стартовали Дни научного кино, которые продлятся до 16 декабря. Жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть документальные фильмы о современных исследованиях и технологиях в 16 городских галереях. Показы будут проходить в галереях объединения «Выставочные залы Москвы»: «Богородское», «Варшавка», «Выхино», «Краснохолмская» и других.