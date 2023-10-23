В Москве начала работу выставка «Витрина истории инклюзии»

19 октября в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» им. Н.А. Островского открылась выставка «Витрина истории инклюзии». Собранные экспонаты покажут путь развития ассистивных технологий от II в. до н.э. и до сегодняшнего дня. Проект реализуется в рамках конкурса грантов «Москва — добрый город» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

© Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Посетители смогут увидеть более 350 предметов, которые использовались для реабилитации людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Среди них произведение медальерного искусства, самый древний экспонат всей коллекции — римский денарий II в. до н.э. с изображением полководца Марка Сергия Сила, слуховые рожки XVIII–XIX вв., в числе которых есть настоящие произведения ювелирного искусства, печатные машинки со шрифтом Брайля разных стран: СССР, США и Японии, протезы английских и немецких производителей и многое другое.

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В пространстве «Витрины истории инклюзии» будут показаны настоящие свидетельства активной социальной жизни инвалидов в любые времена: художественные произведения графического искусства и предметы мелкой пластики, а также редкие литературные издания, уникальные старинные римские и греческие монеты, спортивные медали, значки и предметы быта. В их числе гравюры с рисунками медицинских инструментов из раздела «Хирургия» Дени Дидро XVIII в., гравюры японского художника Кацусика Хокусая и фламандского Отто ван Веена, а также первая в истории научная диссертация по слуховому устройству.

В зоне современных технологий можно будет увидеть линейку первых российских нейроимплантов, которые способны влиять на органы чувств человека: зрение и слух, — кресло-коляску вездеход, способную преодолевать ступени, и современные высокотехнологичные протезы.

Посетители с ограниченными возможностями здоровья познакомятся с выставкой при помощи интерактивных панелей с тифлокомментариями, историческими аудиоописаниями, видео на русском жестовом языке.

— Основная цель проекта «Витрина истории инклюзии» — привлечь внимание к такому социально значимому сегменту промышленности, как реабилитационная индустрия России. Показать, что эта индустрия была и остается неотъемлемой частью жизни общества, начиная c древних времен и до современности. В коллекции уже собрано более 2,5 тысячи исторических экспонатов, и она продолжает пополняться. Развивая будущее, крайне важно помнить историю государств, историю людей, историю науки и технологий, — сказал владелец коллекции и генеральный директор АНО «Витрина истории инклюзии» Иван Бирюков.

Торжественная церемония открытия выставки состоится 24 октября в 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 14 (Государственный музей — культурный центр «Интеграция» им. Н.А. Островского).