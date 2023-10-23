Москва компенсирует двум предприятиям затраты по лизингу

— Поддержка со стороны города помогает инвесторам локализовывать, расширять и развивать производства. Так, в сентябре 2023 года город принял решение о предоставлении фабрике кондитерских изделий и заводу по выпуску авиационных агрегатов субсидии на общую сумму 160 миллионов рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования, — рассказал он.