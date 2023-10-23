Москва компенсирует двум предприятиям затраты по лизингу
Две столичные компании по производству кондитерских изделий и авиационных агрегатов получат субсидии на общую сумму 160 миллионов рублей на возмещение части затрат по лизингу. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Поддержка со стороны города помогает инвесторам локализовывать, расширять и развивать производства. Так, в сентябре 2023 года город принял решение о предоставлении фабрике кондитерских изделий и заводу по выпуску авиационных агрегатов субсидии на общую сумму 160 миллионов рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования, — рассказал он.
Компании смогут направить эти средства на модернизацию производственных линий. Среди получателей поддержки — одна из старейших кондитерских фабрик страны, которая входит в холдинг «Объединенные кондитеры».
Городскому производителю оптики также предоставят субсидии на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Это решение позволит предприятию установить дополнительное оборудование для новой линии по выпуску продукции.