Студенты музыкальных вузов пройдут практику в московских школах искусств

В Год педагога и наставника в Москве начался проект «Лучший из лучших». В его рамках студенты московских музыкальных вузов пройдут практику в столичных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства. Таким образом молодым людям помогают погрузиться в профессию, при поддержке наставников узнать ее особенности и научиться работать с детьми.

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В мае 2023 года встречи — презентации проекта прошли в ведущих музыкальных высших учебных заведениях столицы. На них выступали директора известных московских школ искусств Елена Лапланш (детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина), Денис Гордеев (детская школа искусств имени М.И. Глинки), Евгения Игнатова (Московская городская объединенная детская школа искусств «Кусково») и Федор Виноградов (детская музыкальная школа имени Б.Л. Пастернака).

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«Для участия в проекте ребята прошли несколько этапов отбора. Конкуренция была высокая. Они заполняли анкеты о себе, участвовали в деловых играх, где демонстрировали умения и навыки. В результате отобраны 16 практикантов из авторитетных вузов: Московской государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского государственного института музыки имени Шнитке, Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова и других», — рассказала НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В начале октября молодежный актив, состоящий из руководителей организаций, подведомственных столичному Департаменту культуры, провел встречу студентов с их будущими наставниками из школ искусств. Многие из них и сами были когда-то выпускниками тех же вузов, а сейчас это заслуженные педагоги, известные музыканты и лауреаты российских и международных конкурсов.

Практика уже началась. Желающим связать свое будущее с педагогикой предстоит в течение нынешнего учебного года погрузиться в жизнь школ искусств, узнать о возможностях работы в государственном учреждении, а также научиться взаимодействовать с младшим поколением музыкантов.

Практиканты изучат все аспекты профессии: например, как проводить занятия, оформлять документацию, создавать и реализовывать собственные образовательные проекты, готовить детей к фестивалям и концертам. Им предстоит вести занятия по разным направлениям, в числе которых игра на фортепиано, виолончели, струнных и духовых инструментах, хоровое пение и музыкальный фольклор.