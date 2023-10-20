Московским водителям дали один совет

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы дали водителям один совет — начинать менять летнюю резину. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

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При подготовке машины к холодам также нужно проверить износ шин, аккумулятор, автомобильные жидкости и тормозные колодки, напомнили в ЦОДД.

Менять шины на зимние рекомендуется при установившейся среднесуточной температуре пять-семь градусов тепла. Своевременная их замена поможет избежать аварий.