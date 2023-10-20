Синоптик предупредил о морозных выходных в Москве

Синоптик Шувалов предупредил о морозных выходных в Москве
В Москве в конце недели из-за роста давления и смены ветров температура понизится, минусовые температуры в утренние часы ожидаются и по области. Такой прогноз NEWS.ru дал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, в субботу из-за повышенного давления небо прояснится, выглянет солнце, но «в ночь на воскресенье ударит мороз».
«Отрицательные значения температуры ночью и утром будут достигать минус четырех градусов, а по области местами ожидается до минус семи-восьми. Также в воскресенье может снова выпасть дождь со снегом», — сказал Шувалов.
При этом синоптик уверен, что холода задержатся в Москве всего на один-два дня.
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