Синоптик предупредил о морозных выходных в Москве

«Отрицательные значения температуры ночью и утром будут достигать минус четырех градусов, а по области местами ожидается до минус семи-восьми. Также в воскресенье может снова выпасть дождь со снегом», — сказал Шувалов.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев сообщил «Парламентской газете», что погода на территории РФ становится более рваной и это сказывается на регионах и людях. Депутат отметил, что в МЧС фиксируется увеличение ЧС и ущерба, — только в 2022 году от погодных явлений пострадали более 134 тысяч человек. Он заявил, что сегодня необходимо использовать методологию оценки ущерба и повышенного реагирования от государства.