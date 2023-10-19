Завершился капитальный ремонт круглого дома на улице Довженко

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Москве был полностью обновлен знаменитый круглый дом на улице Довженко, где в разное время жили артисты Савелий Крамаров и Галина Беляева, а также режиссер Эмиль Лотяну. Об этом сообщила мэрия столицы.

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Необычный дом в Раменках был построен в 1976 году. В нем 26 подъездов и более 900 квартир. Диаметр круглого дома — 155 метров. А панорамой вечерних освещенных окон внутреннего двора этого дома завершается фильм «Москва слезам не верит».

«В рамках капитального ремонта здесь обновили фасад и повысили его энергоэффективность. Для этого использовали современную технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Этот метод применяется в столице для обновления фасадов панельных домов, изначально облицованных мелкоразмерной плиткой», - отметили в мэрии.

Также в доме был заменены инженерные коммуникации - система горячего водоснабжения и центрального отопления, отремонтированы балконы и подъезды. А в местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты.

При этом использовались исключительно отечественные материалы и технологии.