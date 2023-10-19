Собянин осмотрел спортивную базу «Спартак» в Сокольниках

18 октября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел спортивную базу Академии футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова в Сокольниках. В планах — грандиозная реконструкция.

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Новый центр развития футбола появится в Сокольниках. Решение уже принято: сделать все возможное для будущих побед.

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— «Спартак» — одна из самых известных московских команд. Комплекс в Сокольниках для нее был построен еще в 2009 году. Там есть футбольные поля, теннисные корты, площадка для игры в бейсбол, гольф и многое другое. Однако за последние годы инфраструктура сильно износилась и перестала соответствовать современным требованиям, — подчеркнул Сергей Собянин.

В проект реконструкции спортбазы входит новый футбольный стадион на семь тысяч зрителей, крытый манеж, семь открытых полей и бассейн. Больше всего обновления ждут юные воспитанники клуба.

— Я надеюсь, что после реализации этого проекта это будет один из лучших футбольных центров в нашей стране, — отметил мэр.

Планируется также провести благоустройство прилегающей парковой зоны с устройством открытого амфитеатра для просмотра футбольных матчей и кино, детской площадки и других объектов. В свободное от тренировок спортсменов время обновленный спортивный комплекс будет открыт для всех желающих.

Кроме того, 18 октября мэр объявил, что в столице учредили почетный знак «Заслуженный промышленник города Москвы»:

— Будем его присваивать людям, которые готовят кадры для промышленности, участвуют в создании новых производств и передовых разработок, — а также представителям трудовых династий на заводах.

Помимо почетного знака, столичные промышленники получат награду в 300 тысяч рублей.

— Москва — промышленный центр России. Сейчас в отрасли трудится каждый десятый работающий житель столицы: больше 720 тысяч человек. Перед ними стоит задача — укрепление технологического суверенитета страны, — резюмировал мэр.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

18 октября мэр Москвы Сергей Собянин отчитался: в сентябре в столице ввели в эксплуатацию 13 новостроек по программе реновации.