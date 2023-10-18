В Москве покажут самую большую коллекцию золотых монет Чингисхана

В столичном Музее Международного нумизматического клуба откроется выставка «Великий Восток», на которой будут представлены древние монеты из наиболее редких коллекций.

«Монеты – это больше, чем деньги. Они отражают государственную политику, служат историческим источником и являются произведением искусства. Восточная часть моей коллекции формировалась долгие годы и впервые будет представлена на выставке», — заявил «Газете.Ru» учредитель Музея Международного нумизматического клуба Вагит Алекперов .

В рамках экспозиции посетителям покажут золотые монеты Ахеменидской империи, редчайшие статеры Александра Македонского и его полководцев, монеты Парфии и Бактрии, а также крупнейшую коллекцию золотых монет Чингисхана и Тамерлана. Помимо этого, на выставке появятся различные артефакты Древнего Востока из коллекций Музея Востока, Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Фонда Марджани.