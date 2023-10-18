В Москве число субъектов МСП впервые может достичь 1 млн в 2026 году

"На текущий месяц количество малых и средних предприятий, зарегистрированных в Москве, составляет 846,2 тыс. субъектов. В среднем с 2020 года наблюдается стабильный прирост числа предприятий в российской столице на 45-50 тыс. ежегодно - с учетом открытий и закрытий. При сохранении такой динамики и экономических условий мы ожидаем, что в этом сегменте будет насчитываться около 1 млн компаний уже в 2026 году", - сказал он.