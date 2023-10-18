Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК «Спартак»

«Академия решила заняться обновлением всей инфраструктуры – новые поля сделать, новый стадион, бассейн. Рядом прекрасный реконструированный теннисный центр, сделали хоккейный центр, а вот футбольный центр академии «Спартака» выглядит не очень, хотя, конечно, здесь такое намоленное место. Я думаю, что здесь интересно заниматься. Я надеюсь, что после реализации этого проекта это будет один из лучших футбольных центров нашей страны. Посмотрим на концепцию. Главное – чтобы ребятам понравилось, чтобы здесь было комфортно заниматься», – сказал Собянин во время посещения вместе с меценатом Вагитом Алекперовым спортивного комплекса футбольной академии «Спартак».