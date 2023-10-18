Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК «Спартак» в Сокольниках
Спортивную базу академии ФК «Спартак» имени Федора Черенкова в Сокольниках планируют реконструировать. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ее осмотра.
«Академия решила заняться обновлением всей инфраструктуры – новые поля сделать, новый стадион, бассейн. Рядом прекрасный реконструированный теннисный центр, сделали хоккейный центр, а вот футбольный центр академии «Спартака» выглядит не очень, хотя, конечно, здесь такое намоленное место. Я думаю, что здесь интересно заниматься. Я надеюсь, что после реализации этого проекта это будет один из лучших футбольных центров нашей страны. Посмотрим на концепцию. Главное – чтобы ребятам понравилось, чтобы здесь было комфортно заниматься», – сказал Собянин во время посещения вместе с меценатом Вагитом Алекперовым спортивного комплекса футбольной академии «Спартак».
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, спортивный комплекс футбольной академии «Спартак» в Сокольниках открыт в 2009 году. Также здесь проводятся официальные соревнования и турниры детско-юношеских и молодежных команд под эгидой Российского футбольного союза и Московской федерации футбола.
Проект концепции по реконструкции спорткомплекса академии ФК «Спартак» включает создание футбольного стадиона с трибунами на 7,5 тыс. зрителей, крытого манежа с трибунами на 500 зрителей, полем, тренажерным и игровым залами; сеть открытых полей, четыре теннисных корта.
Планируется также провести благоустройство прилегающей парковой зоны с устройством открытого амфитеатра для просмотра футбольных матчей и кино, детской площадки, зоны воркаут и других объектов. Общая мощность комплекса составит до 1,5 тыс. посещений в сутки, во время тренировок – до 500 человек. В свободное от тренировок спортсменов время обновленный спортивный комплекс будет открыт для всех желающих.