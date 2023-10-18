Собянин: Электробусы в столице вышли еще на четыре городских маршрута
За пять лет число электробусных маршрутов в столице достигло 100. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"В конце сентября на экологичный транспорт перевели еще четыре маршрута автобусов в трех округах столицы", - написал Сергей Собянин.
Современные новые электробусы вышли на маршруты: т74 (МЦД "Курьяново" - метро "Кузьминки"), 762 (МЦД "Курьяново" - метро "Братиславская") в ЮВАО и 875 (город Троицк (микрорайон В) - МЦД "Крекшино") в ТиНАО. По рабочим дням на них совершается более 7,5 тыс. поездок.
А четвертым электробусным маршрутом стал шаттл для студентов МФТИ от станции метро "Физтех" в СВАО. Ему присвоили №555. Проезд на нем остался бесплатным, а расписание по-прежнему учитывает график занятий студентов. Плюс для удобства студентов появилась дополнительная остановка возле общежития №13 - "ДХЗ ТОС".
"Уже в следующем году доля электробусов в парке "Мосгортранс" составит около 30% - весной мы заключили контракты жизненного цикла еще на 1 200 машин от ПАО "КамАЗ" и "Группы ГАЗ", - пояснил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, это будут улучшенные версии уже привычных горожанам электробусов. Передний указатель увеличен на 18% и теперь гораздо лучше виден издалека. А для комфорта пассажиров освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток.
"Но главное - запас хода увеличен с 40-50 км до 80 км - электробус едет дальше после подзарядки. При этом мы, конечно, продолжаем развивать зарядную инфраструктуру, строим современные технологичные дома для электробусов. Первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" открылся в ТиНАО в 2022 году. Второй дом - для электробусов "Митино" - заработал в июле этого года на северо-западе Москвы", - отметил мэр.
Как подчеркнул градоначальник, бесшумные, экологичные, надежные электробусы идеально подходят для такого динамичного мегаполиса, как Москва.
"Поэтому количество электробусных маршрутов будет только расти", - заключил мэр.