Собянин: Электробусы в столице вышли еще на четыре городских маршрута

"Но главное - запас хода увеличен с 40-50 км до 80 км - электробус едет дальше после подзарядки. При этом мы, конечно, продолжаем развивать зарядную инфраструктуру, строим современные технологичные дома для электробусов. Первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" открылся в ТиНАО в 2022 году. Второй дом - для электробусов "Митино" - заработал в июле этого года на северо-западе Москвы", - отметил мэр.