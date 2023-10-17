«Путеводитель добрых дел»: фотовыставка о благотворительном сервисе на mos.ru открылась в парке имени Юрия Лужкова

Фотовыставка «Путеводитель добрых дел», приуроченная к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru, открылась в парке имени Юрия Лужкова. Об этом рассказали в мэрии Москвы.

© Mos.ru

«Выставка посвящена фондам — участникам благотворительного сервиса. С ее помощью мы постарались поближе познакомить москвичей и гостей города с благотворительностью, рассказать, как поддержать фонды самой разной направленности», - пояснила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, сервис на mos.ru создавался в 2020 году для взаимодействия москвичей и благотворительных организаций, и на сегодняшний день через него удалось собрать свыше 86 миллионов рублей.

На фотовыставке, которая будет открыта до 16 ноября, представлены разные благотворительные организации, подопечным которых нужна помощь. В том числе, работающие с детьми и взрослыми, помогающие животным, а также экологические и научно-образовательные программы.

«На одном из стендов посетители узнают о фонде «Второе дыхание», который продлевает срок жизни вещей. (…) На выставке также представлены фонды «Жизнь в движении», помогающий людям с ограниченными возможностями здоровья, и «Цвет жизни» — он оказывает поддержку семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью», - отметили в мэрии.

При этом все желающие помочь смогут отсканировать QR-код, размещенный на каждом изображении, и сделать перевод на любую сумму. Собранные средства пойдут на программы благотворительных организаций.