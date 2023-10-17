Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ начали готовить к зиме

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на ВДНХ приступили к консервации фонтана «Дружба народов». Его слова приводит пресс-служба градоначальника.

В сообщении говорится, что специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке столичных фонтанов к зимнему периоду.

Фонтан «Дружба народов» расположен на Центральной аллее парка. К настоящему времени, как говорится в сообщении, уже удалось слить воду из чаши сооружения и промыть вручную уникальные скульптуры.

Бирюков указал на планы специалистов провести проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтировать подводную подсветку и струеобразующие элементы.

«Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами», — добавил он.

Также, по его словам, зимой будут проведено плановое обслуживание фонтана.