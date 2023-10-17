Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ начали готовить к зиме
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на ВДНХ приступили к консервации фонтана «Дружба народов». Его слова приводит пресс-служба градоначальника.
В сообщении говорится, что специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке столичных фонтанов к зимнему периоду.
Фонтан «Дружба народов» расположен на Центральной аллее парка. К настоящему времени, как говорится в сообщении, уже удалось слить воду из чаши сооружения и промыть вручную уникальные скульптуры.
Бирюков указал на планы специалистов провести проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтировать подводную подсветку и струеобразующие элементы.
«Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами», — добавил он.
Также, по его словам, зимой будут проведено плановое обслуживание фонтана.
Фонтан «Дружба народов» создали в 1954 году архитекторы Константин Топуридзе и Григорий Константиновский. По кругу фонтана расположились 16 статуй девушек в национальных костюмах народов, живших в союзных республиках.