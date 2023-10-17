Выставка об истории профобразования в России открылась в центрах госуслуг

Офисы «Мои документы» совместно с Главархивом организовали выставку «История профессионального образования» в рамках проекта «Москва — с заботой об истории». Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в Комитете государственных услуг города Москвы.

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Выставка посвящена истории системы профессионального образования — от реформ Петра I до наших дней. Жители столицы смогут узнать о том, как Москва стала центром формирования городских ремесел в XIV–XVI веках, какими величайшими научно-техническими открытиями ознаменовался рубеж XIX–XX столетий и о том, как преподавали грамоту и ремесла детям из бедных семей в Долгоруковском ремесленном училище, которое было открыто в честь десятилетия управления Москвой князем Юрием Долгоруким.

На экспозиции представлены видеозаписи, рассказывающие о советской системе подготовки кадров после Октябрьской революции, становлении стахановского движения и о том, какой вклад внесли учащиеся профессионально-технической школы в подготовку к полету Юрия Гагарина в космос, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Посетить экспозицию можно в 30 центрах госуслуг или посмотреть онлайн на сайте Главархива без перерыва и выходных.