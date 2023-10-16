В Москве открылась выставка о Марке Захарове "Формула мастера"

"Невозможно сказать, понравилась ли бы выставка Марку Анатольевичу, - говорит ученик режиссера, актер Дмитрий Дюжев.- Он всегда существовал в контрапункте. Там, где мы ждали от него раздражения и негодования, он часто нас успокаивал и просил не принимать ошибку близко к сердцу. И ровно наоборот, когда мы надеялись на небывалую похвалу, он называл всех бездарями. Экспозиция, несомненно, потрясет всех любителей его творчества. А мнение мастера на любые творческие темы всегда было неожиданностью. Гении на все смотрят со своего какого-то космического угла зрения".