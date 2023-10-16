В Москве открылась выставка о Марке Захарове "Формула мастера"
В выставочных залах "РОСИЗО" открылась выставка "Марк Захаров. Формула Мастера". Первой новую экспозицию оценила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Этой биографии хватило бы на 10 талантливых людей,- заявила она после осмотра выставки. - Без имени Марка Анатольевича Захарова представить себе историю отечественного театра, кино и историю отечественного преподавания в творческих вузах просто невозможно. Я не видела в жизни подобных спектаклей, где один режиссер мог бы сочетать и музыку, и сценографию, и такой искрометный юмор, и такое невероятное философское наполнение".
50 ценнейших экспонатов собирали по крупицам, чтобы показать творческий путь мастера со всех ракурсов. Бахрушинский музей предоставил костюмы из культовых постановок "Юнона и Авось" и "Поминальная молитва" и макеты декораций к знаменитым спектаклям. Друзья поделились дорогими сердцу фото, а театры подняли архивные документы. Из-под сукна достали даже личные дела Марка Анатольевича: на молодого студента и на опытного преподавателя. Между этими документами - долгий путь, выразившийся в количестве афиш и сценариев, развешанных на стенах зала. Ярче экспонатов о Захарове могут рассказать только его ученики, пришедшие вспомнить наставника.
"Невозможно сказать, понравилась ли бы выставка Марку Анатольевичу, - говорит ученик режиссера, актер Дмитрий Дюжев.- Он всегда существовал в контрапункте. Там, где мы ждали от него раздражения и негодования, он часто нас успокаивал и просил не принимать ошибку близко к сердцу. И ровно наоборот, когда мы надеялись на небывалую похвалу, он называл всех бездарями. Экспозиция, несомненно, потрясет всех любителей его творчества. А мнение мастера на любые творческие темы всегда было неожиданностью. Гении на все смотрят со своего какого-то космического угла зрения".
Дочь режиссера Александра Захарова предоставила экспонат, который с особым трепетом хранится в семейном архиве. Это сценарий фильма "Обыкновенное чудо" с авторскими пометками, рисунками и раскадровкой. По ее словам, веселый нрав Марка Захарова передан на выставке. Особенно это видно, например, в зеркальной фотозоне по мотивам картины "Обыкновенное чудо".
Попробовать разгадать формулу жизни и таланта Марка Захарова можно до 3 декабря.