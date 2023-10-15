В Петергофе завершился сезон фонтанов

"15 октября завершается летний сезон в музее-заповеднике "Петергоф". С 16 октября фонтаны не работают, музеи переходят на зимнее расписание, а вход в парки становится бесплатным. Режим работы парков с 16 октября: Нижний парк открыт с 09:00 до 18:00, парки Александрия и Ораниенбаум - с 09:00 до 20:00", - сообщили в пресс-службе.