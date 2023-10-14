«Яндекс.Такси» объявило о повышении цен на поездки в Москве

Средний чек в сервисе «Яндекс.Такси» на поездки по Москве возрастет на 2-3%, сообщила пресс-служба компании журналистам «Известий». Как пишет издание, изменения привлекут к работе больше водителей и компенсируют партнерам повышение цен на обслуживание и содержание автомобилей.

«Яндекс.Такси» совместно с таксопарками впервые за два года скорректировало тарифы в Москве. <...> Тарифы изменятся таким образом, чтобы сервис по-прежнему оставался доступным максимально широкой аудитории — средний чек на поездки в такси вырастет на 2–3%, — заявили в компании.

Цены на такси в некоторых областях России выросли до 44%, а в среднем по стране — на 5%, заявили ранее в Минтрансе. Рост стоимости на поездки на этом виде транспорта зафиксировали в половине регионов. Как заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко, повышение цен связано с недостаточной подготовкой регионов к реализации новых требований закона о такси.