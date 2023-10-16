Вокзал для магистрали Москва – Санкт-Петербург построят рядом с «Рижской»

«Помимо этого, предусмотрено строительство конкорсов и платформ, на которых будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург и трёх диаметров: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Предусмотрена также связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноимённой станции метрополитена. В результате город получит мощный хаб – важную составляющую общего транспортного каркаса города», — отметила Княжевская.