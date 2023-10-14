Собянин: Утвержден проект будущего вокзала магистрали Москва — Санкт-Петербург

Утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Объект расположится рядом со станцией метро «Рижская». Об этом в субботу, 14 октября, сообщил Сергей Собянин.

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Планируется создать крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционной подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью. Кроме того, специалисты возведут второй вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии и обустроят два наземных пешеходных перехода. На сегодняшний день станция объединяет станции БКЛ, Калужско-Рижской линии и второго Московского центрального диаметра, а в перспективе на ней будут останавливаться и поезда МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 и ВСМ.

— Рядом планируем сделать дополнительные парковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта. Также реконструируем трамвайную линию и обновим прилегающую улично-дорожную сеть. Проект позволит создать свыше 8,7 тысячи рабочих мест, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

В августе президент России Владимир Путин выразил мнение, что наступил момент для строительства высокоскоростного железнодорожного пути между Москвой и Петербургом. «Вечерняя Москва» узнала, что это за проект, каковы сроки его реализации и во сколько обойдется инвестирование.