Синоптик пообещала москвичам теплую погоду на предстоящей неделе

Теплая погода с небольшими осадками прогнозируется в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Татьяну Позднякову.

© Москва 24/Лидия Широнина

"В понедельник, 16 октября, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность. В ночное время температурный фон составит около плюс 8–10 градусов, а днем достигнет 11 градусов с положительным значением", – отметила она.

По ее словам, 17 октября значения достигнут плюс 6–8 градусов. В среду, 18 октября, ночью температура опустится до плюс 7 градусов, а днем поднимется до 10 градусов.

В четверг, 19 октября, в столицу придут осадки, а 20 октября столбики термометров покажут от 3 до 6 градусов. Выходные ожидаются ясными и теплыми, уточнила синоптик. В субботу, 21 октября температура составит до 6 градусов, 22 октября воздух прогреется на один градус.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 октября, в столице ожидается облачная погода с дождем. Местами прогнозируется гроза. По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.