Нехорошие места: пять мистических локаций в Москве

Дом на набережной, Патриаршие пруды и Кузнецкий Мост — эксперты сервиса путешествий Tutu, которому в этом году исполняется 20 лет, рассказали «Вечерней Москве» о самых мистических и таинственных местах в Москве.

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Дом на набережной

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Большой серый дом в самом центре Москвы, на улице Серафимовича, — свидетель многих печальных событий. Он был построен в 1931 году. Квартиры там получали только члены советской элиты: чиновники, участники военных действий, писатели и ученые. Многие из них пострадали во время сталинских репрессий: некоторых забирали целыми семьями, другие, не выдержав напряжения, совершали самоубийство. Говорят, призраки бывших жильцов до сих пор бродят по двору. Пожалуй, самый известный дух — девушка, которую называют Дочь Командарма. По легенде, когда за дочерью военного прислали черный воронок, она спряталась в квартире. Тогда ей отключили все коммуникации, и через несколько дней девушка умерла от голода.

Многие любители мистики уверены, что дом был построен на «нехорошем» месте — отсюда и все беды.

Музей-заповедник «Коломенское»

На территории «Коломенского» есть митический Голосов овраг. Раньше он разделял две деревни: Коломенское и Дьяково, а теперь находится посередине музея-заповедника. С оврагом связано множество легенд: например, говорят, именно в этих местах Георгий Победоносец одолел змея. Существует несколько свидетельств о появлении над оврагом густого зеленоватого тумана, в котором исчезали люди. Некоторые утверждают, что там находится настоящая петля времени. Впрочем, есть и кое-что хорошее: если посидеть на одном из огромных валунов, Гусь-камне или Девичьем камне, исполнится сокровенное желание. Несмотря на то что музей-заповедник находится не в центре Москвы, остановиться неподалеку — отличная идея: район тихий, а до главных столичных достопримечательностей легко добираться на метро. Чтобы поездка прошла отлично, эксперты советуют тщательно изучать отзывы на отели и апартаменты перед бронированием и пользоваться «гарантией заселения» — так получится избежать неприятных сюрпризов.

Останкинская телебашня

Строительство Останкинской телебашни окутано множеством тайн. Рассказывают: как только рабочие разрыли котлован, то увидели человеческие кости. С тех пор все шло наперекосяк. Еще одна легенда связана с перстнем Ивана Грозного, который нашел один из строителей, надел и тут же умер. Призрак у Останкинской башни тоже, конечно, есть — бабка Агафья, предвестница больших бед. Говорят, именно этот призрак предрек смерть Павлу Первому и Александру Второму.

Патриаршие пруды

Патриаршие пруды считаются мистическим местом из-за романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Однако таинственная слава появилась тут намного раньше. Легенды гласят, что раньше у прудов — их было несколько — проводили обряды язычники, а воры так и норовили украсть у зазевавшегося прохожего кошелек. В XVII веке патриарх Гермоген решил построить здесь резиденцию (может, чтобы подарить местам с дурной славой новую жизнь) — отсюда и появилось название Патриаршие.

Сейчас на «Патриках» невозможно остаться в одиночестве: мелькают яркими вывесками рестораны, сигналят автомобили. Хотя, если отойти чуть подальше от шумных улиц, вполне можно почувствовать ту самую мистику.

Улица Кузнецкий Мост