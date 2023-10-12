Нехорошие места: пять мистических локаций в Москве
Дом на набережной, Патриаршие пруды и Кузнецкий Мост — эксперты сервиса путешествий Tutu, которому в этом году исполняется 20 лет, рассказали «Вечерней Москве» о самых мистических и таинственных местах в Москве.
Дом на набережной
Большой серый дом в самом центре Москвы, на улице Серафимовича, — свидетель многих печальных событий. Он был построен в 1931 году. Квартиры там получали только члены советской элиты: чиновники, участники военных действий, писатели и ученые. Многие из них пострадали во время сталинских репрессий: некоторых забирали целыми семьями, другие, не выдержав напряжения, совершали самоубийство. Говорят, призраки бывших жильцов до сих пор бродят по двору. Пожалуй, самый известный дух — девушка, которую называют Дочь Командарма. По легенде, когда за дочерью военного прислали черный воронок, она спряталась в квартире. Тогда ей отключили все коммуникации, и через несколько дней девушка умерла от голода.
Многие любители мистики уверены, что дом был построен на «нехорошем» месте — отсюда и все беды.
Музей-заповедник «Коломенское»
На территории «Коломенского» есть митический Голосов овраг. Раньше он разделял две деревни: Коломенское и Дьяково, а теперь находится посередине музея-заповедника. С оврагом связано множество легенд: например, говорят, именно в этих местах Георгий Победоносец одолел змея. Существует несколько свидетельств о появлении над оврагом густого зеленоватого тумана, в котором исчезали люди. Некоторые утверждают, что там находится настоящая петля времени. Впрочем, есть и кое-что хорошее: если посидеть на одном из огромных валунов, Гусь-камне или Девичьем камне, исполнится сокровенное желание. Несмотря на то что музей-заповедник находится не в центре Москвы, остановиться неподалеку — отличная идея: район тихий, а до главных столичных достопримечательностей легко добираться на метро. Чтобы поездка прошла отлично, эксперты советуют тщательно изучать отзывы на отели и апартаменты перед бронированием и пользоваться «гарантией заселения» — так получится избежать неприятных сюрпризов.
Останкинская телебашня
Строительство Останкинской телебашни окутано множеством тайн. Рассказывают: как только рабочие разрыли котлован, то увидели человеческие кости. С тех пор все шло наперекосяк. Еще одна легенда связана с перстнем Ивана Грозного, который нашел один из строителей, надел и тут же умер. Призрак у Останкинской башни тоже, конечно, есть — бабка Агафья, предвестница больших бед. Говорят, именно этот призрак предрек смерть Павлу Первому и Александру Второму.
Патриаршие пруды
Патриаршие пруды считаются мистическим местом из-за романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Однако таинственная слава появилась тут намного раньше. Легенды гласят, что раньше у прудов — их было несколько — проводили обряды язычники, а воры так и норовили украсть у зазевавшегося прохожего кошелек. В XVII веке патриарх Гермоген решил построить здесь резиденцию (может, чтобы подарить местам с дурной славой новую жизнь) — отсюда и появилось название Патриаршие.
Сейчас на «Патриках» невозможно остаться в одиночестве: мелькают яркими вывесками рестораны, сигналят автомобили. Хотя, если отойти чуть подальше от шумных улиц, вполне можно почувствовать ту самую мистику.
Улица Кузнецкий Мост
Эта улица в центре Москвы, на первый взгляд, совсем не кажется таинственной: слишком много людей, огней и магазинов. Но на Кузнецком то и дело видят призраков. Самое известное привидение — девушка по имени Жу-Жу, которую называют любовницей Саввы Морозова. Когда Жу-Жу выходила из кареты, ее насмерть сбил другой экипаж. Это произошло в тот момент, как несчастная услышала плохую новость от газетчика: ее возлюбленный Морозов покончил с собой. Говорят, душа Жу-Жу до сих пор не обрела покой, так как мстит всем, кто распространяет плохие новости.