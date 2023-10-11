Музей Победы пригласил на бесплатный кинопоказ

В Музее Победы 19 октября на площадке киноклуба «Поклонка» покажут фильм «Заложники» со звездой «Списка Шиндлера» и «Пассажира» Лиамом Нисоном в главной роли. Об этом в среду, 11 октября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

— По сценарию картины главный герой Мэтт, отвозя детей в школу, обнаруживает в машине бомбу. Отныне все трое — заложники, покидать авто нельзя, — рассказал ведущий киноклуба Музея Победы, киновед Геннадий Ходос.

Киновед добавил, что Лиам Нисон всегда показывал высокое владение актерским мастерством. Зрителя удается держать в напряжении все кино до финальных титров.

Ходос предлагает вспомнить картины актера, такие как «Воздушный маршал», где Нисон снялся в самолете, «Неизвестный», где главный герой пробуждается после комы и узнает, что его личность присвоена другим.

Перед началом кинопоказа ведущий киноклуба Музея Победы расскажет зрителям об истории создания киноленты, интересных фактах, актерах и съемочной группе.