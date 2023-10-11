Собянин: Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку, — уточнил глава города в своем Telegram-канале.

В среду, 11 октября, в 10:30 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Очевидцы происшествия рассказали о нем подробнее.