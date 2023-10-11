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ТАСС: На станции метро "Печатники" столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

ТАСС: На станции метро "Печатники" столкнулись два поезда
© Российская Газета

По данным агентства, в результате столкновения двух поездов пострадал машинист, среди пассажиров пострадавших нет. Информация уточняется.

В департаменте транспорта пока официально не подтвердили случившееся. В ведомстве сообщают о том, что в настоящее время нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка" салатовой ветки столичного метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.