ТАСС: На станции метро "Печатники" столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В департаменте транспорта пока официально не подтвердили случившееся. В ведомстве сообщают о том, что в настоящее время нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка" салатовой ветки столичного метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.