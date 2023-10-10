Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Власти Москвы утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024-2026 годы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Экономика Москвы успешно адаптировалась к введенным против России ограничениям и вернулась к устойчивому развитию. Мы наблюдаем рост деловой активности во всех основных отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы. Исходя из этого, утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024-2026 годы», — написал мэр.

По словам Сергея Собянина, ожидается, что производство обрабатывающей промышленности будет расти на 6,5-7,5%, инвестиции в основной капитал — на 4,8-6,2%, оборот розничной торговли и объем платных услуг — на 2,7-3% и 4,3%, а валовой региональный продукт — на 2,5-3%.