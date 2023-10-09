Собянин: более 40 зданий инвесторы восстанавливают по программе "1 рубль за метр"

Более 40 объектов недвижимости инвесторы арендуют по льготной ставке, которая предполагает 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Программа запущена для объектов образования и культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии. Главное условие получения льготной ставки – восстановление здания", – отметил он.

По словам мэра, Москва постоянно преображается, инвесторы смогли сэкономить уже более 5,5 миллиарда рублей. Градоначальник также напомнил, что в 2022 году специалисты отреставрировали флигель городской усадьбы начала XIX века в Гороховском переулке и доходные дома Горбунова начала XX века на улице Девятой Роты.

Собянин добавил, что для присоединения к программе необходимо стать участником в городских торгах. Ранее стало известно, что неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Участки располагаются в шаговой доступности от станций метро "Войковская" и "Щукинская", а также станции Стрешнево МЦД-2.