Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

«В течение этого сезона преобразились или вышли на финальную стадию работ пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. Среди них четыре городских вокзала, десять станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метрополитена, 11 станций Московских центральных диаметров. Помимо этого идет ремонт двух путепроводов, строительство трех шумозащитных экранов и обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.