Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

Около 60 объектов транспортной инфраструктуры в Москве будет благоустроено в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В течение этого сезона преобразились или вышли на финальную стадию работ пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. Среди них четыре городских вокзала, десять станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метрополитена, 11 станций Московских центральных диаметров. Помимо этого идет ремонт двух путепроводов, строительство трех шумозащитных экранов и обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.
Уточняется, что территория благоустраивается у городских вокзалов «Окружная», «Рижская», «Ростокино» и «Тимирязевская». Эти транспортные хабы объединяют станции метро и железной дороги. Как уточнили в пресс-службе мэрии и правительства Москы, на прилегающих территориях строят пешеходные маршруты, парковочные места, устанавливают дополнительное освещение. Там, где это возможно, обустраивают зоны отдыха, скверы, детские и спортивные площадки.