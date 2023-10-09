Московский фестиваль «Психолог-fest» пройдет в онлайн-формате
Московский фестиваль «Психолог-fest» пройдет в онлайн-формате в этом году. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил директор Московской службы психологической помощи населению Андрей Сучков.
— Интерес к психологии ежегодно растет. Прежде всего это связано с тем, что люди становятся более открытыми, грамотными в области ментального здоровья, они заботятся о психоэмоциональной сфере и ориентируются на личностное благополучие, — сказал он.
Участников ждут интервью со специалистами, а также занятия и мастер-классы, способствующие личностному росту. Фестиваль начнется 14 октября в 12:00, передает официальный сайт мэра Москвы.
Фестиваль личностного развития «Новый уровень» пройдет 15 октября в «Технограде» на ВДНХ. В рамках мероприятия выступят психологи-консультанты и коучи, которые расскажут гостям о личностном росте. Кроме того, эксперты помогут понять, как достичь взаимопонимания с другими людьми, найти мотивацию, эффективно общаться с коллегами и определить свои сильные стороны.
В период с 26 по 31 октября в Москве пройдут заключительные мероприятия XI Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance.