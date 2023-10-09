В Москве пройдет фестиваль авторского кино

В московском киноцентре «Октябрь» 10 октября откроется кинофестиваль «КАРО.Арт».

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Зрителям обещают показать лучшее авторское зарубежное и российское кино. В программе не только российские премьеры, но и встречи со съемочными группами, обсуждения с экспертами. Всего пройдет более 30 показов и семь программ, в том числе «Каннские премьеры», «Новое кино Италии», «Эксперимент».

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В ранее заявленную афишу смотра вошли новые фильмы: «Год рождения» Михаила Местецкого и короткометражные работы сценарно-режиссерской мастерской Геннадия Островского и Натальи Макаровой (Московская Школа Нового Кино).

Фильмом открытия 10 октября станет номинант каннской «Золотой пальмовой ветви» фильм «Химера» (реж. Аличе Рорвахер, 2023) с Изабеллой Росселлини и Джошем О’Коннором в главных ролях. После показа состоится обсуждение с Всеволодом Коршуновым.

Фильмом закрытия станет «Сказка» Александра Сокурова, которую представит публике сам режиссер. Модератор обсуждения — куратор КАРО.Арт Сергей Дешин.

В программе «Каннские премьеры» состоится гала-премьера фильма-победителя Канн «Анатомия падения» (реж. Жюстин Трие, 2023). Также в эту программу вошли фильмы: «Омен» (реж. Балоджи, 2023), «В паутине» (реж. Ким Чжи-ун, 2023), «Следующая жертва» (реж. Чон Джу-ри, 2022), отреставрированные фильмы «Долина Авраама» (реж. Мануэл де Оливейра, 1993/2023) и «Возвращение к разуму» (реж. Ман Рэй, 2023) в формате 4К с музыкой Джима Джармуша.

В рамках программы «Остров Русский» пройдет несколько российских и московских премьер, в том числе лент «Блажь» (реж. Илья Поволоцкий, 2023), «Отпуск в октябре» (реж. Роман Михайлов, 2023), «Вверх, вниз» (реж. Андрей Сильвестров, 2023) — мировая премьера, «Лови ночь» (реж. Прокопий Бурцев, 2023) — мировая премьера, «Крецул» (реж. Александра Лихачева, 2023) и других.

Зрителей ждут также встречи и обсуждения с создателями фильмов, экспертами, музыкантами и театральными деятелями. Так, музыкальная группа Shortparis покажет свои видеоработы.