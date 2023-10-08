Открытие «Аллеи наставников» состоялось на юго-западе Москвы

Торжественное открытие «Аллеи наставников» состоялось в сквере на Нахимовском проспекте. На стендах разместили портреты 32 выдающихся личностей, жизнь и профессиональная деятельность которых тесно связаны с юго-западом Москвы. Это заслуженные педагоги, ученые, врачи, артисты, художники, строители.

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Эти люди внесли существенный вклад в развитие страны, а также воспитали плеяды учеников. Среди них — кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов, заслуженный учитель Российской Федерации Евгений Ямбург, актер и театральный режиссер Армен Джигарханян и многие другие. Инициатором открытия аллеи выступил советник префекта Юго-Западного административного округа Валерий Виноградов.

В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Создание «Аллеи наставников» приурочили к этому событию. Она призвана напоминать о важной роли, которую играют педагоги в жизни каждого человека. В дальнейшем «Аллею наставников» планируется дополнять другими портретами выдающихся личностей, которые были связаны с юго-западом столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам главы города Сергея Собянина, больше тысячи молодых учителей начали работать в столичной системе образования в текущем учебном году. Всего на сегодняшний день в городе насчитывается порядка 15 тысяч таких преподавателей.