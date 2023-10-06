Москва передала Ленинградскому зоопарку 17 экзотических змей

«17 экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных столицы, переданы сегодня Ленинградскому зоопарку. К нам змеи поступают с улиц и из домов Москвы. Как правило, этих животных москвичи находят в подъездах, в ванных и даже в своих кроватях и передают нам. Такие змеи просто убегают через вентиляцию или канализацию от своих безответственных хозяев. Чтобы вернуть рептилию, к нам обращались всего два раза, остальные даже не обращаются за своим животным. У нас змеи содержатся в тепле, и мы их кормим», – рассказал Бурмистров.