Москва передала Ленинградскому зоопарку 17 экзотических змей
17 экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных, переданы Ленинградскому зоопарку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.
«17 экзотических змей, которые жили в Центре реабилитации диких животных столицы, переданы сегодня Ленинградскому зоопарку. К нам змеи поступают с улиц и из домов Москвы. Как правило, этих животных москвичи находят в подъездах, в ванных и даже в своих кроватях и передают нам. Такие змеи просто убегают через вентиляцию или канализацию от своих безответственных хозяев. Чтобы вернуть рептилию, к нам обращались всего два раза, остальные даже не обращаются за своим животным. У нас змеи содержатся в тепле, и мы их кормим», – рассказал Бурмистров.
Он пояснил, что в случае обнаружения яркой змеи на улице или в квартире рекомендуется не прикасаться к ней, не убивать, а чем-то накрыть и позвонить на горячую линию мэрии Москвы.
«Таким образом, у нас накопилась довольно богатая коллекция змей. Мы сегодня передали Ленинградскому зоопарку двух амурских полозов, двух крысиных полозов, пять маисовых полозов, трех островных полозов, одну синалойскую молочную змею, одну королевскую змею нигрита и трех калифорнийских королевских змей», – добавил Бурмистров.