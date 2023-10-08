Выставка «Путь Малевича» пройдет в галерее на Шаболовке

Выставка «Путь Малевича» откроется 18 октября в галерее на Шаболовке. В рамках экспозиции расскажут о местах, которые были знаковыми для художника Казимира Малевича.

© вечерняя москва

На выставке посетители смогут увидеть архивные документы и фотографии автора, а также работы современных художников.

Через знаковые для Малевича места гости экспозиции узнают, что его вдохновляло, какой подход к творчеству и жизни был ему близок. Наряду с работами именитого художника в галерее представят картины Аллы Урбан, Сергея Катрана, Марины Звягинцевой, Александра Панкина, Александра Матвеева, Михаила Рошняка и других.

Экспозиция будет открыта с 18 октября 2023 по 14 января 2024 года. Посетить ее желающие смогут со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во дворце усадьбы Кусково также состоялось открытие выставки «Фарфор Парижа». В ее рамках гости увидят изделия конца XVIII — середины XIX века производства частных мануфактур Парижа.

3 октября в Музее Победы открылась обновленная выставка «Крупным планом». Временная экспозиция расскажет посетителям о новых экспонатах фондов музея.