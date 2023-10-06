Музей Победы пригласил на бесплатные кинопоказы и концерты в выходные

В Музее Победы 7 и 8 октября пройдут концерты в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы», а также состоятся бесплатные кинопоказы в рамках X Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс». Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

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Концертная программа будет разделена на два дня. В субботу в Зале Полководцев выступит вокальный коллектив «Мастерская голоса «Путеводная звезда» из подмосковного Одинцова.

В воскресенье перед посетителями Музея Победы будет играть оркестр русских народных инструментов «Калейдоскоп», эстрадно-симфонический оркестр, концертный хор «Звонкие голоса» и ансамбль учащихся Детской музыкальной школы имени Эдварда Грига, следует из сообщения Музея Победы.