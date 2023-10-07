В Москве ожидаются сильный дождь и похолодание до 9 градусов тепла

Облачно, сильный дождь, местами мокрый снег и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до 2 градусов, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 4 до плюс 9 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, юго-западный, 8-13 м/с, с порывами 16-21 м/ с. Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.