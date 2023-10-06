Москва восстановила допандемийные объемы делового туризма

"Мы ожидаем, что превысим доковидные показатели по деловому туризму, так как уже сейчас в Москву прибыло более 2 млн деловых туристов, и это на 10% больше, чем в прошлом году. Сегмент делового туризма уже восстановился до доковидных показателей во многом благодаря тем усилиям по стимулированию деловой активности, которые предпринимает город, развитию бизнеса и сектора МСП", - сказал он журналистам на первом глобальном конгрессе делового туризма Meet Global MICE Congress в Москве.