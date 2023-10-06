В Москве отремонтировали дом с музеем-квартирой Мироновых-Менакера

"Дом №7 в Малом Власьевском переулке известен на всю страну, ведь здесь жили родители актера Андрея Миронова, на фильмах которого выросли несколько поколений россиян. В 2023 году привели в порядок этот знаменитый объект. Особое внимание уделили восстановлению кирпичного фасада дома. Сейчас исторический облик здания возвращен", - цитирует пресс-служба заместителя начальника производственно-технического управления фонда Бориса Джиоева.