Цирковое шоу «Королевство» и «Фарфор Парижа»: куда сходить в Москве на выходных

Для москвичей и гостей города организовали множество интересных событий на любой вкус, которые скрасят осенние выходные, 7 и 8 октября. «Вечерняя Москва» подготовила подборку мероприятий, которые стоит посетить.

© Вечерняя Москва

Концерты

Видео дня

Musica Motus

Его главная идея — сопоставление классической и современной музыки. В рамках фестиваля состоится шесть концертов. На каждом из них пройдет встреча с современным композитором, которому слушатели зададут вопросы о его творчестве.

Когда: до 22 октября.

Где: Дом А.Ф. Лосева.

«Музыкальное путешествие в миры Миядзаки»

Гости увидят пейзажи и знакомых героев из творений Хаяо Миядзаки под музыку из мультфильмов аниматора. Ее исполнят музыканты ансамбля «Терцио» Анастасия Ярославцева (флейта), Иван Пернатий (фагот) и Светлана Симонова (фортепиано).

Когда: до 22 октября.

Где: Дом Гоголя.

«Под небом Италии»

В программе концерта прозвучит классическая музыка итальянских композиторов. Гости услышат отрывки из лучших опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, знаменитое «Адажио» Томазо Альбинони, «Тарантеллу» Джоаккино Россини, композиции Луиджи де Марци и Тонио Орнелли, популярные неаполитанские песни «Влюбленный солдат», «Скажите, девушки», «На качелях», «О, sole mio», а также произведения из репертуаров Марио Ланцы, Клаудио Виллы, Алессандро Сафины и других исполнителей.

Когда: 7 октября.

Где: Галерея Александра Шилова.

«Вселенная великих. Моцарт»

Программа ведущих солистов Москонцерта предлагает погрузиться в атмосферу сочинений, состав исполнителей которых постепенно увеличивается, облекаясь в последовательный музыкальный маршрут. После фортепианного Рондо (вероятнее всего, сочиненного Моцартом для себя), прозвучат две сонаты для скрипки и фортепиано (вероятно, их Моцарт играл с сестрой-скрипачкой). А завершит концерт — Фортепианное трио № 7, порядковый номер которого указывает, насколько Моцарт любил этот жанр.

Когда: 7 октября.

Где: «Музыкальная квартира на Тверской».

Экскурсии

«Театральная эстетика Арбата»

Улицы старой Москвы хранят память о многих деятелях культуры и искусства, философии и литературы. Не стал исключением и Арбат. Участники прогулки узнают о выдающихся горожанах, живших или работавших на Арбате и внесших значительный вклад в развитие театра и философской мысли в России.

Когда: 7 октября.

Где: Дом А.Ф. Лосева.

«Поселок без художников. Сокол»

Участники познакомятся с памятником градостроительства, которому в этом году исполняется 100 лет, — поселком художников в районе Сокол. Экскурсию проведет аккредитованный московский экскурсовод.

Когда: 7 октября.

Где: Дом А.Ф. Лосева.

«Страницы истории. К 100-летию Музея керамики»

Выставка посвящена юбилею специализированного Музея керамики, который был основан в 1919 году. Его коллекции, которые насчитывают более 30 тысяч экспонатов, считаются национальным достоянием и известны за пределами России.

Когда: 7 октября.

Где: Дом А.Ф. Лосева.

«Дом на Тверской, 14»

Посетители смогут побывать на всех выставках музея и узнать об истории дома, построенного архитектором Матвеем Казаковым в конце XVIII века. Дворянский особняк на протяжении веков менял свой облик и владельцев. В нем бывали Александр Пушкин, Петр Вяземский, Адам Мицкевич, Евгений Баратынский, Василий Жуковский и многие другие поэты.

Когда: до 2 декабря.

Где: Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского.

Лекции

«Жизнь как театр: игры Серебряного века»

На лекции речь пойдет о тех играх начала ХХ века, которым совершенно всерьез предавались взрослые люди, видя в этом высокую цель — преобразовать жизнь по законам искусства, организовать ее на основах красоты, смысла и творческой свободы.

Когда: 8 октября.

«Владимир Маяковский. Мода и стиль»

На лекции расскажут, каким был поэт Владимир Маяковский в повседневной жизни, каковы были его привычки, пристрастия, как он работал над своим имиджем.

Когда: 7 октября.

Где: Государственный музей В.В. Маяковского.

«Из библиотеки в космос: кинофантастика Кира Булычева»

Библиотека № 180 имени Н.Ф. Федорова приглашает на новый сезон научно-фантастического кинолектория «Из библиотеки в космос». Он откроется встречей, посвященной творчеству Кира Булычева. Гости увидят мультфильм «Перевал», снятый по фантастической роману писателя «Поселок».

Когда: 7 октября.

Где: Библиотека № 180.

Спектакли

Цирковое шоу «Королевство»

В рамках шоу люди живут в гармонии с природой, а самые опасные в мире животные — львы являются домашними питомцами всеми любимого принца по имени НатаН. Москвичи смогут увидеть новый мир в рамках циркового шоу.

Когда: до 3 декабря.

Где: Большой Московский Цирк.

«Маяковский»

Спектакль посвящен 130-летию поэта Владимира Владимировича Маяковского. Сюжет, в котором исторический контекст времени и сложный любовный треугольник – Маяковский – Лиля и Осип Брики – привели к трагической развязке, будет разворачиваться стремительно.

Когда: до 3 декабря.

Где: Театр «Ленком».

«Реверс»

Это история о борьбе человека с внешними обстоятельствами и с самим собой. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнажаются только в экстремальной ситуации, о метаниях между этими противоположными качествами его сущности.

Когда: 7 и 8 октября.

Где: Московский театр мюзикла.

Выставки

«Учитель и ученик»

Выставка «Учитель и ученик» — живописное повествование об истории русского искусства через призму отношений между учителями и учениками. На примере работ из коллекции Музея В.А. Тропинина и из частных собраний Нелли Кобзон, Дмитрия и Татьяны Поликарповых прослеживаются этапы становления русского искусства в стенах двух институций — Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). На выставке представлено 50 полотен. Важно отметить, что картины из частных коллекций экспонируются впервые.

Когда: 7 и 8 октября.

Где: Музей В.А. Тропинина.

«Фарфор Парижа»

На ней представлены изделия конца XVIII — середины XIX века производства частных парижских мануфактур. Посетители могут увидеть здесь около 200 экспонатов, выполненных на 12 заводах.

Когда: до 24 марта 2024 года.

Где: Дворец усадьбы Кусково.

«Формы диалога»

Выставка занимает два этажа Образовательного центра ММОМА. Посетитель пройдет путь от переосмысления коммуникации «человек — технологическая среда» через антиутопические сюжеты к гармонии пространства с помощью информационного взаимодействия. Здесь каждый сможет создать свой диалог с проектом — ироничный, полемический, но, главное, конструктивный и плодотворный.

Когда: до 15 октября.