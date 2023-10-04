На улицах Москвы появились причудливые арт-объекты

Необычные арт-объекты появились в общественных пространствах Москвы. Их создали современные художники из разных регионов страны - участники фестиваля "Здесь и сейчас".

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Он проходит в пятый раз, в третий - за пределами выставочных залов. Как рассказали "РГ" организаторы, всего будет десять арт-объектов.

"В этом году большое внимание уделяется творчеству региональных авторов, которые находят новые ракурсы восприятия привычных нам московских пейзажей", - объяснила куратор проекта Анна Малик-Короленкова.

Первый арт-объект, названный "Ветром", установлен у входа в павильон "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Это увеличенная версия "малышковой" скульптуры, как называет ее автор из Электростали Родион Артамонов. Как и другие свои работы, он посвятил и эту дочери.

Территория "Хлебозавода N 9" пополнилась инсталляцией "Наблюдение за птицами" петербургского художника Андрея Люблинского. Он изобразил птичку-свистульку в черно-белой расцветке, дополнив образ желтым цветом. Обрядовый инструмент, со временем превратившийся в детскую забаву, а сейчас и вовсе ставший своеобразным артефактом, привлек автора своей лаконичностью.