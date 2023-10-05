Сезон работы фонтанов в Москве завершен

«Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируем, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываем специальными экранами», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.