Сезон работы фонтанов в Москве завершен
В Москве 5 октября завершился сезон работы фонтанов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
«Специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы. Вначале из сооружений сливают воду, затем продувают трубопроводы и тщательно очищают чаши, скульптуры и другие элементы. После завершения подготовительных работ приступим к консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем на зимний период специальными конструкциями. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируем, сухие фонтаны в парках и на площадях закрываем специальными экранами», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Уточняется, что зимой фонтаны будут готовить к новому сезону, который традиционно стартует в Москве в последних числах апреля. При необходимости специалисты обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, а также проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.