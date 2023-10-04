Ураган и шторм обрушились на Москву и Петербург

Столичные власти призвали жителей по возможности не выходить на улицу до вечера. В Telegram-каналах уже появились сообщения о поломанных и упавших деревьях, поврежденных сооружениях и объектах дорожной инфраструктуры. Жители Крылатского сняли видео, где сильный ветер срывает крышу с беседки, а в жилом комплексе «Да Винчи» уносит листы скейт-площадки.