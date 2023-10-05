Праздничную программу ко Дню учителя провели в Музее Победы

Большая праздничная программа прошла в честь Дня учителя в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе музея.

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Для педагогов и их учеников на площадке культурного учреждения прошли экскурсии, мастер-классы, концерты и кинопоказ.

Так, в Зале Полководцев в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» выступили артисты Вокальной студии Татьяны Громовой. Юные солисты исполнили песни «Почемучка», «Волшебник-недоучка», «Баллада о матери», «Куда уходит детство», композиции про школьную пору, а также авторские песни собственного сочинения.

Кроме того, в честь праздника Музей Победы подарил педагогам и их учащимся билеты на экскурсионные программы. Преподаватели и школьники смогли на выбор посетить экскурсии «Подвиг Армии», «Битва за Москву. Первая Победа!».

Кроме того, программа ко Дню учителя состоится в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Г.о.р.а.» в субботу, 7 октября. Для горожан пройдут концерты и кинопоказ. Также у москвичей будет возможность научиться основам ораторского искусства на мастер-классе «Выразительная речь».