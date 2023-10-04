В Москве завершили монтаж основных конструкций космического центра

"Значительная часть зданий либо в аварийном состоянии, либо просто заброшено. И часть таких территорий находится здесь - на территории Хруничева (государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева – ред.). Президентом было принято решение на части этой территории построить НКЦ, а на оставшейся территории построить большой технопарк, в котором сосредоточат новые предприятия, компетенции, в том числе и образовательные, научные и так далее. Я думаю, что этот проект будет один из уникальных для страны и Москвы", - добавил Собянин.