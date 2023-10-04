В Москве завершили монтаж основных конструкций космического центра
Национальный космический центр (НКЦ) может заработать в Москве уже в следующем году, в настоящий момент все основные монтажные работы завершены, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы активно продолжаем строить Национальный космический центр. Закончены основные монтажные работы, все 47 этажей высотного здания. Приступили к фасадным и отделочным работам, инженерии. Согласуем техническое задание на уже технологическую часть. Я надеюсь, что в следующем году центр заработает в полном объеме", - сказал Собянин.
Он поблагодарил правительство России за совместное решение задач, которые требуются для этого "уникального строения" и концентрации тут научно-технического потенциала Москвы в области космонавтики.
Мэр подчеркнул, что для города очень важно эффективно использовать земельные ресурсы, ресурсы промышленных территорий, которые есть в Москве, но значительная часть из них используется неэффективно.
"Значительная часть зданий либо в аварийном состоянии, либо просто заброшено. И часть таких территорий находится здесь - на территории Хруничева (государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева – ред.). Президентом было принято решение на части этой территории построить НКЦ, а на оставшейся территории построить большой технопарк, в котором сосредоточат новые предприятия, компетенции, в том числе и образовательные, научные и так далее. Я думаю, что этот проект будет один из уникальных для страны и Москвы", - добавил Собянин.
Реорганизация территории ГКНПЦ им. Хруничева, расположенной на западе города в районе Филевский Парк, осуществляется по решению президента России Владимира Владимировича Путина и является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос". Главной доминантой реорганизованной территории станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью 255 тысяч квадратных метров. Создание НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности - центральный офис и ситуационный центр госкорпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве.