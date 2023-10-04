В метро появился тематический поезд, посвященный Году педагога и наставника

Во время поездки москвичи и гости столицы познакомятся с достижениями лучших российских учителей и их учеников, а также узнают о педагогических династиях страны.

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В метро начал курсировать новый тематический поезд «Учитель — главная профессия на Земле». Он посвящен Году педагога и наставника и стал 11-м брендированным составом, запущенным в этом году в Московском метрополитене. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Приуроченный к Году педагога и наставника состав будет курсировать на Арбатско-Покровской линии полгода. Пассажиры смогут узнать о последних достижениях лучших российских учителей и их учеников. Ранее мы выпустили тематическую карту “Тройка”, чтобы еще раз поблагодарить преподавателей за труд и любовь к своему делу», — рассказал Максим Ликсутов.

Главный слоган нового тематического поезда — «Скажи спасибо учителю!». Состав украшен цитатами известных педагогов Константина Ушинского, Василия Сухомлинского, Антона Макаренко и других. Во время поездки москвичи и гости столицы познакомятся с достижениями лучших российских учителей и их учеников, а также узнают о педагогических династиях страны. Например, общий стаж династии Захаровых-Валиевых из Краснодарского края — 1500 лет, а династии Битколовых-Гайнановых-Шакировых-Закиевых из Республики Татарстан — более 1115 лет. Кроме того, экспозиция расскажет о различных конкурсах и мероприятиях для преподавателей.