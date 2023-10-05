В Москве представят новый спектакль Анджея Бубеня "Свет с неба"

В Москве пройдет столичная премьера нового спектакля Анджея Бубеня "Свет с неба". Специально для этой постановки одноименную пьесу британского драматурга Дэвида Хэйра впервые перевели на русский язык. В главных ролях - народный артист Игорь Скляр и Светлана Щедрина.

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"Свет с неба" сыграют на сцене театра "Студия театрального искусства" 11 и 12 октября. Зрителей ждет небанальная и современная история любви и отношений.

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"Поэтому и современная, - говорит Анджей Бубень, - что эта пьеса говорит про нас, про живых настоящих людей, про то, насколько мы одиноки, насколько мы хотим быть любимыми, насколько умеем любить. Или мы сегодня уже не умеем любить?"

Главные персонажи этой истории - бывшие любовники, школьная учительница и успешный ресторатор, которым когда-то было суждено расстаться, но необходимо встретиться вновь. Спектакль рассказывает о том, как воспоминания могут стать источником счастья или боли, о том, каким образом правда и ложь переплетаются в нашей памяти, порой подменяя друг друга.

Кстати, в России пьесы Дэвида Хэйра ранее никогда не игрались и не экранизировались. До сегодняшнего дня драму "Свет с неба" зритель мог увидеть только в Лондоне, где ее поставил кинорежиссер Стивен Долдри, пригласив на роли знаменитых британских звезд - Билла Найи и Кэрри Маллиган. В версии Анджея Бубеня главные партии исполнят Игорь Скляр и Светлана Щедрина, также на сцену выйдут Александр Титенко и Арсений Мыцык.