Собянин назвал срок окончания строительства участка Троицкой линии метро от ЗИЛа до Коммунарки

Строящаяся Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка и станет одним из самых протяженных радиусов столичной подземки. Длиной он - 42 километра, всего на линии откроется 17 станций. Осмотрев ход работ, мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил планы города: завершить их в основном до конца 2024 года.

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"На всех 11 станциях Троицкой линии первой очереди ведутся активные строительные работы, - рассказал глава города. - Здесь, на "Новаторской", формируется один из главных пересадочных узлов. Это пересечение БКЛ и Коммунарской (Троицкой) линии. И здесь будет сформирован основной пассажиропоток".

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Первая очередь - это участок общей протяженностью 25,2 км со станциями: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка". Готовность именно "Новаторской" гендиректор компании-подрядчика Сергей Грикеркевич оценил почти в 80%.

Напомню, в зоне притяжения Троицкой линии проживают около миллиона человек, в том числе свыше 400 тысяч - в пешей доступности от уже строящихся станций. Ведется разработка и утверждение градостроительной документации для сооружения и второй очереди ветки.

Расположена "Новаторская" вдоль Ленинского проспекта у пересечения с улицами Удальцова и Новаторов - на границе районов Обручевский и Проспект Вернадского. Пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро. В перспективе она станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии, которым в первые годы будут пользоваться порядка 50 тыс. человек в сутки, в том числе самой этой станцией - до 10 тыс. пассажиров в день на вход. Ожидается, что к 2030 году ежедневный пассажиропоток транспортного хаба превысит 80 тыс. человек.

В зоне обслуживания станции "Новаторская" находятся районы Обручевский, Ломоносовский и Проспект Вернадского с общим населением порядка 240 тыс. человек, в т.ч. в пешей доступности от "Новаторской" проживают 63 тыс. человек.

Благодаря "Новаторской" поездки как в Новую Москву, так и в центр станут комфортнее. Почти в 2 раза быстрее будет путь до МЦК - пассажиры смогут доехать до "Крымской" и перейти на одноименную станцию МЦК всего за 11 минут вместо нынешних 21. Благодаря перераспределению пассажиропотока одноименная станция БКЛ разгрузится на 39%.

Будущая станция мелкого заложения, колонная трехпролетная с одной островной платформой и двумя вестибюлями (один из них совмещенный со станцией БКЛ) с выходами на обе стороны Ленинского проспекта, к улицам Новаторов и Удальцова, жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

"Новаторская" будет иметь ярко выраженный индивидуальный образ - ее архитектурное оформление выполнят в современной эстетике. В верхней части путевые стены поддержат оригинальный рисунок потолка, - как и сам потолок, они будут отделаны алюминиевыми сотовыми панелями разного формата, анодированными под шлифованную нержавеющую сталь. На уровне окон вагонов разместят панели информации с названием станции и схемой линии. Ниже стены закроют навесной системой шумоглушения - сборной конструкцией из алюминиевых сотовых панелей оранжевого цвета. Цоколь выполнят из черного габбро-диабаза.

Два ряда колонн квадратного сечения облицуют светло-серым гранитом. Со стороны центрального зала плиты будут иметь рельефную фактуру в виде вертикальных углублений, со стороны поездов - плиты гладкие. Пол отделают полированным светло-серым гранитом.

Стены кассового зала отделают серым мрамором, колонны - полированным черным габбро, пол - серым гранитом и габбро-диабазом. Кассовый зал выделят облицовкой из искусственного камня агломерата оранжевого цвета.