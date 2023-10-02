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В Москве начнут включать отопление уже с 3 октября

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что отопление в столице начнут включать уже с 3 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В Москве анонсировали скорое включение отопления
© РИА Новости

По его словам, такое решение было принято из-за похолодания.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности», – заявил Бирюков.

Заместитель мэра также добавил, что подача отопления будет поэтапной. Полностью городские объекты будут обеспечены отоплением в течение 5 дней.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о том, когда включат отопление в Подмосковье.

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