В Москве анонсировали скорое включение отопления

В Москве начнут включать отопление уже с 3 октября
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что отопление в столице начнут включать уже с 3 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
По его словам, такое решение было принято из-за похолодания.
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности», – заявил Бирюков.
Заместитель мэра также добавил, что подача отопления будет поэтапной. Полностью городские объекты будут обеспечены отоплением в течение 5 дней.
Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о том, когда включат отопление в Подмосковье.