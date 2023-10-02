Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

К концу 2023 года в столице благоустроят территории около 11 станций Московских центральных диаметров. У многих объектов уже завершились основные работы. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты убрали под землю воздушные линии, проложили дополнительные водосточные сети, обновили тротуары и проезжую часть, а также установили современные фонари. Сейчас ведутся работы по подключению освещения, светофоров и остановок с зарядными слотами. В ближайшее время будут высажены деревья.

— Особое внимание — созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и путешественников с багажом, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Кроме того, столичные службы приводят в порядок территории у 10 станций Большой кольцевой линии метро. К примеру, специалисты уже благоустроили территории у станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон»: они сделали удобные пешеходные маршруты от жилых домов.