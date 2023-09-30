Собянин: 112 станций метро и МЦК открыто в столице за 12 лет
Самый активный в своей истории рост переживает столичный метрополитен: с 2011 года было открыто 112 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Московский метрополитен переживает самый активный рост в истории. С 2011 года мы открыли 112 станций метро и Московского центрального кольца. Сегодня в столичном метро и на МЦК – 294 станции, 32 – за пределами МКАД», – написал Сергей Собянин.
Он отметил, что метро пришло и в Московскую область. Так, например, станция «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии имеет выходы сразу в три города: Москву, Люберцы и Котельники.
В настоящее время крайними станциями московского метро являются: на севере – «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии; на западе – «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии; на юге – «Бунинская аллея» Бутовской линии; на востоке – «Некрасовка» Некрасовской линии. «Между крайними точками на севере и юге – 42,7 км по прямой, между западом и востоком – 41,5 км», – подчеркнул Сергей Собянин.